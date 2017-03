Kaarel Nurmsalu piirdus Trondheimi suusahüpete MK-etapil suure mäe võistlusel ühe hüppega ning sai 50 mehe konkurentsis 46. koha.

Eile 126-meetrise hüppega 37ndana pääsu lõppvõistlusele taganud Nurmsalu lendas täna 119 meetri kaugusele ja teenis 107,6 punkti, jäädes 30 parema hulgast kaugele.

Etapivõidu võttis MK-sarja üldliider Stefan Kraft, kes asus juhtima juba avavooru 138-meetrise hüppega (148,8 punkti) Teises voorus hüppas austerlane koguni 142,5 meretrit ja võitis ülekaalukalt 302 punktiga.

Teise koha sai norrakas Andres Stjernen, kes hüppas 138,5 ja 138 meetrit ning kogus 294,3 punkti. Kolmandaks tõusis teise hüppega (141,5m) sakslane Andres Wellinger (289,6p).

Kraftil on sarja liidrina 1420 punkti, täna viienda kohaga leppinud poolakal Kamil Stochil on teisena 1334 silma. Üldse on tänavu MK-punkte saanud 72 meest, Nurmsalule kuulub hetkel kahe punktiga 68. koht.