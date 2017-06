Kaarel Nurmsalu pani taas karjäärile punkti

Suusahüppaja Kaarel Nurmsalu lõpetas teistkordselt karjääri, seekord terviseprobleemide tõttu.

„Mast on maas,“ tunnistas Nurmsalu, kes tuli mullu pärast kolmeaastast pausi suurde sporti tagasi. „Keha ei pidanud nälgimisele vastu.“

Nurmsalu kinnitas, et on endiselt veendunud – saanuks ta treenimist ja võistlemist jätkata, olnuks PyeongChangi olümpial medalikonkurentsis. „Eelarve oli mul koos, ajas ülegi, motivatsioon oli meeletu, aga testid näitasid, et tervis on paha-paha.“

Elul on ka teine pool, teatas Nurmsalu: „Suvel on pulmad, TTÜ-s on jäänud teha vaid lõputöö, Ramirendis teenin palka… Elu läheb edasi.“