Kaks aastat tagasi karjääri lõpetanud suusahüppaja Kaarel Nurmsalu tuleb tippsporti tagasi ja osaleb esmakordselt pärast 2014. aastat taas MK-sarja etapil.

Nurmsalu teeb comebacki sellel reedel algaval suusahüpete Wisla MK-etapil.

"Head aega 10+ lisakilo ja tere Wisla! 2016. aasta Nelja mäe turnee ajal hakkas jäämägi vaikselt sulama. Sealt edasi sai võisteldud nii Eesti meistrivõistlustel kui ka Jaani hüppevõistlusel, kus sai selgeks, et aitab jamast - aeg on astuda suurele areenile! Karla on tagasi!" teatas Nurmsalu oma fännilehel Facebookis.

"Saladuskatte all võin öelda, et härra Sarparanta (Nurmsalu treener Topi Sarparanta – toim) torkis pidevalt selle kahe aasta jooksul mind uuesti alustama. Olen käinud kolmes laagris ning suutnud kehakaalu normi piires hoida. Laagrid on olnud pigem lühemad ja keskendunud pigem kvaliteedile," lisas Nurmsalu, kelle parim koht MK-sarjas on olnud kuues.



"Seega etendus algab juba eeloleval reedel kell 18.00 kohaliku aja järgi," lisas Nurmsalu Wisla etapi kvalifikatsioonivõistluse algusaja.

