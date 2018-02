Jaapani MK-l teise koha saavutanud Kristjan Ilves: hüppemäel olen elu parimas vormis, väljavaated olümpiaks on kindlasti head

Eile Hakubas oma karjääri parima MK-etapi teinud ja neljandana lõpetanud kahevõistleja Kristjan Ilves tegi täna samas võistluspaigas veelgi võimsama esituse ja saavutas teise koha.

Ilves võitis tänase hüppevõistluse 123,5-meetrise õhulennuga (123,3 punkti). Talle järgnesid 10 km murdmaasõidu eel Yuto Nakamura (+13 sekundit) ja Harald Johnas Riiber (+28). Eile kodupubliku rõõmuks võidutsenud Akito Watabe oli hüpete järel kaheksas (+1.17) ja teisena lõpetanud Jan Schmid seitsmes (+1.13). Karl-August Tiirmaa hüppas 106 meetrit (73,2 punkti) ning sai 37 mehe konkurentsis rajale 27. kohalt.

Murdmaadistantsil juhtis Ilves pikka aega, kuid lõpus pidi ta mööda laskma norraka Jan Schmidi ja lõpetas 6,6-sekundilise kaotusega teisena. Veel kilomeeter enne lõppu oli eestlase edu olnud 15 sekundit. Kolmanda koha pälvis Watabe (+11,1), Tiirmaa oli 25. (+3.06). Oluline on samas rõhutada, et Jaapani MK-etapilt olid puudu paljud tipptegijad, kes valmistuvad olümpiaks.

” Hüppemäel olen hetkel kindlasti elu parimas vormis. Selle tunde pealt on väga hea olümpiamägedele minna," Kristjan Ilves

Elu esimene poodiumikoht tõstis Ilvese MK-sarja kokkuvõttes 235 punktiga 16ndaks. Liider on Watabe (905) ja teine Schmid (885).

21-aastane Ilves sõnas Delfile ja Eesti Päevalehele, et Jaapani võistlused näitasid, et ta liigub õigel kursil. "Eile algas kõik ilusti. Hüppemäel on üldse kõik päevad hästi sujunud ja olen olnud väga stabiilne. See on positiivne, aga eile murdmaarajal sattus väga halb päev. Ajavahega pole ka veel hästi ära kohanenud, mõned ööd on magamata ja tunne on kehv. Täna oli suusarajal juba kõvasti parem, ka suusk libises hästi. Väga okei sõit, kui arvestada, et sõitsin praktiliselt terve distantsi üksi ees ja hästi palju oli vastutuule lõike. Keeruline oli, aga sain hakkama," sõnas Ilves.

Eriti rahul on meie olümpialootus oma hüppevormiga. "Hüppemäel olen hetkel kindlasti elu parimas vormis. Selle tunde pealt on väga hea olümpiamägedele minna. Ja suusavorm on ka päris korralik. Maksimaalne ei ole, aga me jääme siia Jaapanisse treenima, kus saab veel viimast lihvi anda. Jaanuaris on hästi palju võisteldud ja reisitud, treenimiseks polegi väga aega jäänud. Usun, et sõitu saab ka parandada. Väljavaated olümpiaks on kindlasti head," lisas Ilves, kes sõidab olümpialinna järgmisel laupäeval.

Pyeongchangi taliolümpia avastart on kahevõistlejatel 14. veebruaril.