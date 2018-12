Indrek Kelk: täna saab kindlas kõneviisis öelda, et Tartu maraton toimub

"Täna, 6. detsembril saab öelda kindlas kõneviisis, et Tartu Maraton toimub, sest talve algus on olnud palju lubavam kui näiteks mõnel eelneval aastal," ütles Kelk pressiteate vahendusel.

"Ehk et kümmekond kilomeetrit maratonirajast on juba olnud suusatamiskõlbulik. Võib öelda, et päris mitmeid aastaid ei ole enne Tartu Maratoni esimese registreerimisvooru lõppu (tänavu 07.12) olnud sedavõrd soodsaid looduslikke olusid. Eks nende ilmaennustustega on nii nagu on, neid võib uskuda rohkem või vähem, aga kõigest hoolimata on tuleva talve prognoosid pigem sellised, et räägitakse üsna külmast ja ka lumerohkest talvest."

Kuna on oodata otsuseid maratoni toimumise osas?

Maratoni lähenedes jagame nii eestlastest osalejatele kui ka kaugemalt tulijatele pidevalt infot raja- ning lumeolude kohta. Olukorras, kus suusamaratoni toimumisaeg on tuleval talvel 17. veebruar, jäävad lõplikud otsustusajad enam-vähem veebruari alguskuupäevadele. 10. veebruaril peaks toimuma Tartu Teatemaraton ja avatud raja sõit ehk tolle nädalavahetuse kohta püüame avalikkusele kindlad otsused edastada loodetavasti 31. jaanuaril või 1. veebruaril. Sõltuvalt jaanuari lõpu ja veebruari alguse ilmaoludest, lumekattest ja järgnevate nädalate ilmaprognoosidest otsustame, kas saame juba üsna kindlalt vaadata põhisõitude suunas ja öelda välja, et maratoni toimumises ei saa olla kahtlust. On väga tõenäoline, et vähemalt variant C ehk maratoni toimumine kunstlumeringidel saab selgeks varem.