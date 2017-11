Ilvese supersõit jäi valusasse kukkumisse, loodetavasti järgmised etapid ohus ei ole

Kahevõistleja Kristjan Ilves oli Ruka MK-etapil kinni üheksandas kohas, kuid viimasel pikal laskumisel eestlane kukkus ja nii tuli leppida 12. kohaga.

“Olin sõitnud Björn Kircheiseniga koos, kuid viimasel tõusul sai ta eest ära. Ei teagi, mis mul viimasel laskumisel oli – jalg oli täis või mõtlesein juba üheksandast kohast? Tasakaal vajus vasaku jala peale ning viskas mind rajalt välja,“ meenutas Ilves Delfiga vesteldes olukorda, mis läks talle hinnanguliselt maksma umbes 40 sekundit ja lõpparvestuses kolm positsooni.

Ilvese sõnul ei olegi ta karjääri jooksul varasemalt suusarajal kukkunud. “Minu oma lohakus. Jalad olid küll väsinud, kuid midagi sellist ei tohiks lubada,“ sõnas Ilves, kes tunnistas, et tegelikult kulges võistlus tema jaoks ju hästi. “Suures plaanis oli hea võistlus. Hüppevorm on olnud hea. Tuuleolud olid keerutavad, kuid suutsin oma ära teha. Sõita jaksasin samuti Kircheiseniga koos. Tulime liidritele ikka lähemale. Nüüd tuleb see kukkumine kiiresti ära unustada.“

Ilves tunnistas, et kukkumisega sai ta paugu ka vastu reie külge. Nn puuka tõttu on jalg praegu kange, kuid loodetavasti õnnestub tal laupäeval ja pühapäeval Rukal taas stardis olla.

“Väikese paugu jalg sai. See tuleb nüüd korda saada. Kukkumine tegi lihase kangeks. Usun, et see on väike asi. Lihas tuleb lihtsalt liikuma saada,“ sõnas Ilves.