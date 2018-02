Hannes Hermakülale on Tartu maraton En Svensk Klassikeri soojenduseks

Teleajakirjanik Hannes Hermaküla (49) on lapsepõlvest saati tõeline spordifänn. Teadliku sportimiseni jõudis ta aga vaid mõni aeg tagasi ning on sellest uute eesmärkide seadmiseks veelgi innustust ja jõudu saanud.

Hannes on Sparta suusagrupi liige ning treeneri loodud plaan näeb ette ka jooksu ja üldfüüsilisi treeninguid. Kui vähegi võimalik (rull)suusatatakse ja kord nädalas on kavas intervalltreening PowerBall. „See on hirmus higistamine – 40 sekundit tööd ja 20 sekundit puhkust. Laupäeviti on meil pikk imitatsioonimatk, lumega oleks suusatamine.”

Paar aastat tagasi otsustas Hannes, et kuna Eesti talv on nii vilets, siis nui neljaks, tema suusatab. „Vahel oli tõesti nii, et kaks jalga pidid koos olema – kuskil jääriba peal püüdsin sõita. Õnneks elan kohas, kus kunstlume tegemine on minust vähem kui kilomeetri kaugusel. Isegi kui mujal lund ei ole, siis vähemalt Pirital ja Nõmmel alati on.”

Suusareisile Hannes jõudnud ei ole, aga hirmsasti tahaks. Mäesuusatamist nautis ta USA-s elades, seal oli mõtet sõita. „Elasin alguses Washingtoni osariigis, kus olid reaalsed mäed. Kahe tunni kaugusel oli võimalik sõita. Hiljem elasin neli aastat Oklahomas ja sealt pidime 10 tunni tee kaugusele Coloradosse minema. Sõitsime pool ööd kohale ja suusatasime paar päeva. Käisin ka Michigani osariigis suusatamas, kuigi seal on madalamad mäed. Mulle see väga meeldib. Eestisse tagasi tulles kutsusid sõbrad mind Kuutsekale, ma küsisin: miks?”

Tartu maratonist

Tartu maratoni läbis Hannes esimest korda 1987. aastal, kui tohtis veel vabas stiilis sõita. Edukas maraton päädis tookord 3–4 varbaküüne ja suusaklambrite kaotusega. „Siis oli kohal 12 000 inimest ja see on siiani kõige suurema osalejate arvuga Tartu maraton,” meenutab ta.

Hiljem jätkas Hannes maratonil osalemist 2010. aastast. ETV-s eetris olnud saadet „Taga targemaks” tehes õppis teleajakirjanik siis taas ära klassikalise suusastiili. Kõik maratonid, mis sellest ajast tänaseni on toimunud, on ta ka läbinud. „Kui saaksin, sõidaksin jätkuvalt uisustiilis, kuna klassikat sõites ma nii hästi ei liigu. See on jällegi minu raskusega seotud – mida suurema hoo üles saan, seda kasulikum mulle on. See on mul rohkem käpas ka.”

Takistusi ületades eesmärgini

Murdmaasuusatamises on Tartu maraton Hannese jaoks eelsoojendav maasikas, kuna suurema eesmärgina valmistub ta kolleegidega En Svensk Klassiker ürituseks. Sari algab Vasaloppetiga, millele järgneb 300-kilomeetrine rattasõit, 3-kilomeetrine ujumise etapp, millest viimane kilomeeter on vastuvoolu, ja lõpuks ootab ees 30 kilomeetrit maastikujooksu, mille finiš on ülesmäge.

Hannese sõnul need väljakutsed lihtsad ei ole, kuna lume puudumise tõttu tuleb end alternatiivsete lahendustega ette valmistada. „Ma noolin kergliiklusteid, et äkki on graanulid ära pühitud ja saan rullsuuska sõita, aga enamasti seda ka ei saa. Peame lootma üldfüüsilise peale ja kui külmakraadid peavad, tuleb Nõmmele rada. Siis põhimõtteliselt elan seal.” Motivatsiooni Hannesel aga jagub, ta on oma sõnul terve elu parandamatu optimist olnud.

Millistel treeningutel Hannes on käinud ja millised on tema edasised sportlikud plaanid, loe lähemalt ajakirjast Sport!