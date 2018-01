FOTOD | Vaata, millised lumeolud valitsevad ärajäänud Otepää MK-etapi radadel

Homme peaks Otepääl algama kahevõistluse MK-etapp, kuid kesiste lumeolude tõttu jäeti võistlus ära. Vaata, millised lumeolud valitsevad Tehvandi spordikeskuses täna.

MK-etapi peakorraldaja Ago Markvardt sõnas eelmise aasta lõpus loobumisotsust kommenteerides, et hüppevõistlust ei saaks korraldada juba seetõttu, et sportlaste turvalisus pole tagatud. „60 meetri piirist ülespoole on hüppemägi kaetud vaid loodusliku lumega, kuid seda on nii vähe, et võrgud paistavad välja. Ohutuse tõttu poleks sellistes tingimustes lubatud hüpata."