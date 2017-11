FOTOD | Pettunud Ilves: täna olid jalad täiesti kinni, lihas ei töötanud

Kahevõistluse Ruka MK-etapi pühapäevasel võistlusel 27. koha saanud Kristjan Ilves oli pettunud, sest lihased ei soovinud temaga koostööd teha.

„Hüpped on normaalsed, stabiilsed, aga suusasõit kehvakene,” kurtis Ilves. „Juba laupäeval tundsin, et asi pole õige, täna olid aga jalad täiesti kinni. Ei saanud pulssigi üles. Ühel hetkel tuli tagant võistlejaterong ja sellega polnud lootustki kaasa minna.”

Kahe eelmise päevaga, kui kirja läksid kohad 12. ja 19., jäi Ilves enam-vähem rahule. „Aga kui olen punktitabeli lõpus, on pettumus täielik.”

Ilvese sõnul tuleb olukorda analüüsida, kuid loodab, et midagi hullu ei ole. „Pean pisut puhkama, et lihased ära taastuksid,” rääkis ta. „Loodan, et järgmisel nädalavahetusel Lillehammeris on asjad paremad.”