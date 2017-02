Täna õhtupoolikul toimus Monaco vürstiriigis traditsiooniline Laureuse spordiauhindade gala, kus aasta ekstreemsportlase kategoorias kuulus nominentide hulka ka 14-aastane vigursuusataja Kelly Sildaru. Paraku eestlanna tänavu veel mainekat auhinda ei saanud - aasta ekstreemsportlaseks valiti maastikuratta kiirlaskumise neljakordne maailmameister Rachel Atherton.

18. korda välja antavale "Action Sportsperson" auhinnale kandideerisid lisaks eestlannale ja Rachel Athertonile veel neli oma ala tippu: rulataja Pedro Barros, lumelaudur Chloe Kim ning surfarid John John Florence ja Tyler Wright. Nominendid kuulutas kuu aega tagasi välja rulalegend Tony Hawk isiklikult.

„Ma ei looda auhinda võita, vaid olen õnnelik selle üle, et nominendiks sain,“ sõnas Kelly Sildaru kaks tundi enne üritust Eesti Päevalehele ja Delfile. Võidukõneks oldi aga igaks juhuks valmis. "Kuigi me võitu ei usu, peab kõne valmis olema, sest nii uhke publiku ees võib krampi minna," lisas Kelly.

2016. aasta parimaks meessportlaseks valiti Jamaica sprinter Usain Bolt, kes võitis ka Rio olümpial kolm kuldmedalit. Aasta naissportlase tiitli teenis USA riistvõimleja Simone Biles. Aasta võistkonna auhinna võitis pesapalliklubi Chicago Cubs, spordihinge auhinna Inglise jalgpallimeister Leicester City. Aasta läbimurdjaks valiti vormel-1 maailmameister Nico Rosberg, aasta tagasitulijaks Rios viis olümpiakulda võitnud ujuja Michael Phelps ja aasta parasportlaseks Itaalia ratastoolivehkleja Batrice Vio.

