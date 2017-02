Tippsporti naasnud suusahüppaja Kaarel Nurmsalu piirdus Lahti MM-i normaalmäe (K100) põhivõistlusel 83-meetrise hüppega (97,8 punkti) ning sai 50 võistleja seas 48. koha.

"Läks nagu läks. Lühike tööpäev. Ei suuda end üles kerida. Läksin muidugi panema - kas käsi kullas või mullas. Oli mullas," kommenteeris Nurmsalu.

"Aga ma ei põe. Külmaks jätab - jõuaks kiiremini sööma. See on kõigest pika protsessi algus. Minu võistlused on ees. Kuidagi tuleb kevadeni välja venitada ja siis trenni tegema hakata."

Avavooru parima hüppe tegi austerlane Stefan Kraft (99,5 m, 135,8 p). Teist kohta hoiab sakslane Andreas Wellinger (96,5 m, 131,5 p), kolmandat austerlane Michael Hayböck (98 m, 130,9 p).