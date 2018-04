FOTOD | Ilmus Pyeongchangi ametlik olümpiaraamat

Eesti Olümpiakomitee ja Ajakirjade Kirjastus esitlesid täna XXIII taliolümpiamängudele pühendatud olümpiaraamatut "Pyeongchang 2018”, mis on nüüd saadaval raamatupoodides üle Eesti.

Pyeongchang olümpiaraamatu näol on tegemist traditsioonilise olümpiat kokkuvõtva väljaandega, mille koostajateks on Eesti spordiajakirjanikud. Raamat taaselustab olümpiamängude pakutud emotsioone, tõstab esile olümpiasangareid ja erilisi lugusid ning sisaldab põhjalikke kommentaare kõikide spordialade võistluste kohta. Lisaks annab raamat ülevaate olümpialinnast ja toob lugejani mängude põhjaliku statistika. Raamatu kaanepildil on Pyeongchangi olümpiamängudel edukaima eestlasena 4. koha saavutanud Saskia Alusalu.