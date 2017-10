FOTOD | Eesti kahevõistlejad tutvustasid olümpiahooaja eesmärke, Kail Piho vabandas toetajate ja fännide ees

Eesti kahevõistlejate koondis andis täna Rocca al Mare kaubanduskeskuses Rademari spordipoes ajakirjanikele pressikonverentsi, kus keskenduti paljuski eelmise hooaja õnnestumistele ja altminekutele, kuid tutvustati ka algava olümpiahooaja eesmärke.

Eesti kahevõistluse jaoks on sel hooajal teistest tähtsamad kaks võistlust. Esmalt 6.-7. jaanuarini Otepääl toimuv MK-etapp ning veebruaris olümpiamängud Lõuna-Koreas, kus meie suurimad lootused on seatud Kristjan Ilvese õlule. Väike lootus on Pyeonchangi pääseda võistlema kogu tiimiga, kuid see eeldab mitte ainult Ilveselt, vaid ka vendadelt Pihodelt ja Karl-August Tiirmaalt MK-sarjas suurt õnnestumist.

Kõige üllatavama avaldusega tuli pressikonverentsil välja vendadest vanem, Kail Piho, kes soovis oma toetajate ja fännide ees eelmise hooaja pärast vabandada. "See oli viimase kümne aasta üks kohutavamaid hooaegu. Tegelikult on ka häbi. Sportlane ise võtab seda kõige karmimalt, aga pigem vabandaks fännide ja toetajate ees. Aga selliseid raskusi tuleb ikka ette. Kes sealt võitjana välja tuleb, on tugev isiksus," sõnas Kail, tunnistades, et mõlgutas kevadel ka karjääri lõpetamise mõtteid.

Kail Piho (keskel) palus toetajatelt ja fännidelt mulluse hooaja pärast vabandust. Foto: Ilmar Saabas

"Treenin nüüd koos koondisega Andrus Ilvese ja Anatoli Šmiguni juhendamisel. Mind ajendas karjääri jätkama soov olla tiimi eest väljas. Näen end sel aastal rohkem tiimimehena. Individuaalsed eesmärgid on muidugi ka: tahaks üle pika aja hooaja lõpus rusikaga rindu lüüa ja öelda: "Kurat, raisk, nüüd tuli lõpuks!""

Han-Hendrik Piho ja Karl-August Tiirmaa soov on MK-sarjas stabiilselt punktidele heidelda ning mõistagi kodupublikule Otepää MK-etapil rõõmu pakkuda. "See on ikkagi suur asi, mis toimub meie kodurajal. Vanaema tuleb ju vaatama!" muigas Tiirmaa.

Kõige kõrgemad sihid on mõistagi Ilvesel: "Olen suvise GP-sarjaga saanud ees olemise maigu suhu. Ei taha ka talvel vähemaga leppida. Üritan jätkata samas hoos ka MK-sarja jooksul. Kevadel ütlesin juba, et olümpial tahan olla kümne parema seas - see on minu kõige suurem siht. Sajaprotsendilise õnnestumise korral on see reaalne ning selle nimel töö käib."

Kahevõistluse MK-sari stardib traditsiooniliselt Soomest Rukalt, kolmepäevane etapp algab reedel, 24. novembril.