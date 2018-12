FOTO | Kristjan Ilves järgib täpselt arstide ettekirjutusi

Madis Kalvet reporter RUS 1

Kristjan Ilves. Foto: Madis Veltman

Kahevõistleja Kristjan Ilvese hooaeg on alanud katastroofiliselt. Kehvade tulemuste järel pöörduti arstide poole, kuid sealt tuli vastus, et tervis on korras ja üle pole treenitud. Siiski tuleb kehale väheke puhkust anda.