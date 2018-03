Estoloppeti suusahooaeg võetakse kokku sel nädalavahetusel Lääne-Virumaal Pariisis

Estoloppeti suusasarja viimane etapp, Viru Maraton, peetakse 10. märtsil Lääne-Virumaal Pariisis. Viimasel maratonipäeval selgitatakse välja ning autasustatakse kogu hooaja parimaid.

Põnevaid lahinguid on oodata nii üldvõitude kui Skiwaxi vahefinishi auhinna nimel, kus selle võitmine on võimalik veel vaid meeste hetke üldliidril Martti Himmal ja olümpiamehel Marko Kilbil. Kusjuures mõlemale piisab Skiwaxi peaauhinna tingimuste täitmiseks vaid vahefinishi võidust.

“Vaatamata hilisele talve saabumisele õnnestus üle mitme aasta kogu sarja kuus etappi ära korraldada, millest viimased neli toimusid originaalprogrammi järgi,” sõnab Estoloppeti sarja juht Robert Peets õnnelikult.

Eelregistreerimine Viru maratonile on avatud Estoloppeti kodulehel kuni 7. märtsi südaööni. Maratoni korraldaja Evi Torm kutsub osalema ka vähese kogemusega suusasõpru.

“Lühidistants on kerge ja veidi üle 19 kilomeetri, pikk distants on kaks ringi. Raja algus on põldudel ja seal on rada lauge. Ringi lõpuossa jäävad ka mõned tõusud. Lund on piisavalt ning rajal on ka klassikajälg,” sõnab Torm.

Suusamaratonist on oodatud osa võtma ka lapsed, kelle jaoks on kohapeal eraldi lastesõidud. Samuti on Pariisi puhkekülas avatud kohvik ning osalistel on võimalik hüpata jääauku ning mõnuleda tünnisaunas.