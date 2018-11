"Meie rahas" on Aigro teenitud summa praeguse kursi järgi umbes 1058 eurot.

Suusahüpete MK-sarjas on auhinnaraha süsteem lihtne: iga MK-punkt on väärt 100 Šveitsi franki ehk pisut üle 88 euro. Etapivõitja teenib näiteks 10 000 franki, mis on 8822 eurot.

Kahevõistluses on näiteks auhinnarahad pisut väiksemad - seal teenivad raha MK-etapi 20 paremat, kusjuures etapivõitja saab 8000 franki (7059 eurot).

Murdmaasuusatamise MK-sarjas teenivad auhinnaraha samuti iga etapi 20 paremat, aga seal saab etapivõitja sarnaselt suusahüpetele 10 000 franki.