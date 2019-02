Emotsionaalne Saskia Alusalu: on hullemaidki asju, kui MM-i 13. koht, aga see pole mu eesmärk. Lõppeesmärk on ikkagi koht poodiumil

Tegemist on Eesti aasta naissportlaseks valitud Saskia Alusalu trumpalaga, Pyeongchangi olümpial pääses ta grupil eest ära, noppis vahefinišitest 15 punkti ja teenis tänu sellele neljanda koha. Seekord tal eest ära sõita ei õnnestunud. Esimeses vahefinišis oli ta küll kolmas ja sai ühe punkti, kuid distantsi lõpuosas talle sõnaõigust ei antud. Korra sõidu jooksul tekkis lootus, et seitsmeliikmeline grupp saab eest ära, kuid peagrupp tõrjus selle rünnaku kiiresti tagasi. Üle lõpujoone libises eestlanna 14. naisena.

Kuldmedali võitis Pyeongchangi olümpiapronks ja 2015. aasta maailmameister, hollandlanna Irene Schouten. Hõbedale tuli kanadalanna Ivanie Blondin ja pronksile venelanna Elizaveta Kazelina.

Poole distantsi peal toimus ka kukkumine, milles sai kõige rohkem kannatada Pyeongchangi olümpiahõbe, korealanna Bo-Reum Kim. Valitsev olümpiavõitja Nana Takagi Jaapanist piirdus 15. kohaga. Sel hetkel grupi tagumises pooles olnud Alusalul õnnestus kukkumist vältida.

"Võib-olla olen ma praegu veel liiga emotsionaalne, et võistlust normaalselt kokku võtta. Ootused olid muidugi kõrgemal kui 13. koht," tunnistas Alusalu vahetult jõuproovi järel. "Tean, et mul praegu teravat finišispurti ei ole, seega üritasin otsida äraminekuks võimalusi ja mitte kohe sõidu alguses, sest sedasi on väga raske lõpuni vastu pidada. Pigem lootsin just teha seda distantsi teises pooles, samas tempo oli terve sõidu jooksul üsna kõrge."

Alusalu sõnul on Inzelli jääovaali kurvid teravad ja see tekitab jalgadesse pinget. "Laktaati oli ikka korralikult," sõnas Alusalu. "Eks ole hullemaidki asju, kui MM-il 13. koht. Aga see ei ole minu eesmärk. Lõppeesmärk on ikkagi poodium."

3000 meetri sõidus sai Alusalu MM-il ajaks 4.16,224, mis andis 20 sportlase seas 18. koha.