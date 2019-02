Eesti võitis olümpiafestivalil esimese medali, veel kolm sportlast esikümnes

Seotud lood: Sarajevo taliolümpia jäähalli katus varises lume all kokku

Iluuisutaja Eva-Lotta Kiibus sõitis olümpiafestivalil samuti uue tippmargi - kogusummas 155,93 punkti ning saavutas neljanda koha. Kiibuse treener Anna Levandi avaldas heameelt, et õpilane täitis hooaja eesmärgi – sõita kaks kava puhtalt. „Lühikava oli absoluutselt puhtalt sõidetud ja vabakava võin ka põhimõtteliselt puhtaks lugeda. Uisutamine on kahevõistlus ja tuleb võrdselt olla hea mõlemas kavas – stabiilsuse saavutamist oleme treeninud ka psühholoogilise poole pealt. Ka sportlane sai siit uut enesekindlust, et ta seda kõike suudab. Väärikas esinemine on väga oluline ning olümpiafestivali sooritus näitas, et töö on tehtud õiges suunas. Eva-Lotta on sel aastal väga kõvasti arenenud ja samm-sammu järel liigume edasi. Hetkerõõmu võib täna endale lubada, aga homme hakkame juba järgmiste asjadega tööle. See ei ole üksik võistlus, see on on lugu, mis kestab,“ rääkis Levandi.

Kiibus hakkab järgmisel nädalal võistlema täiskasvanute MM-i pääsme eest, märtsi alguses ootavad juunioride maailmameistrivõistlused. 16-aastane Kiibus treenib Anna Levandi Iluuisutamisklubis ning õpib Tallinna Ühisgümnaasiumis.

Edukas oli võistluspäev ka murdmaasuusatamises. Sprindivõistlusest sai meie koondise jaoks eneseületuse võistlus – kui stardinumbrite alusel hinnata, siis meie sportlased tõusid tulemuste protokollis kümnete ja tosinate kohtade võrra. Kui siinses konkurentsis võis juba 30 sisse sõitu pidada suureks kordaminekuks, siis viis sportlast said edasi veerandfinaalidesse, neist omakorda kolmel jätkus püssirohtu poolfinaali pääsuks ning üks sõitis koguni finaali. Kokku kujunes Eesti koondise saagiks kaks kohta esikümnes ning kaks teises kümnes: noormeestest Karl Sebastian Dremljuga 6. koht ja Albert Unn 18. koht, neidudest Kaidy Kaasiku 8. koht ja Keidy Kaasiku 12. koht. Johanna Udras sai kokkuvõttes 28. koha ning Aleksander Tamm 51. koha.

Mäesuusatamises läks suurslaalomi rajale Erik Sume. Rada oli paremas seisus kui varasematel päevadel, kuid ilm oli tohutult udune, pilv liikus vaheldumisi rajale ja rajalt ära. Sume algus oli paljulubav, start hea ja hoogne, järsaku peal sai hästi hakkama, kuid esimese kolmandiku lõpus kaotas tasakaalu ja kukkus. Seega seekord tulemust kirja ei saanud.