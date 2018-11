Eesti võistkonnad kohtuvad EMi avamängudes Inglismaa ja Türgi esindustega

Eesti naiskonna kapteni Marie Turmanni sõnul on võistkonna eesmärgiks näidata Eestile head curlingut. “Ükski tiim ei tule võistlustele kaotama. Meie eesmärk on jõuda nii kõrgele kui võimalik,” kommenteeris Turmann.

Täna kohtub Eesti naiskond oma esimeses mängus Inglismaa esindusega. Eesti asub maailma edetabelis 18. ja Inglismaa 20. kohal. Möödunud aasta EMil saavutas Eesti Inglismaa naiskonna üle võidu tulemusega 8:5. “Mäng Inglismaa vastu tuleb põnev, kuid keeruline. Eelmisel aastal me küll võitsime neid pealtnäha suure ülekaaluga, kuid nemad tegid vea ja see tõi meile väga palju punkte. Nagu meiegi on nad võistlusele tulnud läbi valikmängude ja tegemist on tugeva võistkonnaga. Neil on väga hea tiimitöö ja nad oskavad väga hästi kive asetada ehk panna kivid pessa nii, et neid ei saa hästi kätte,” tõi Turmann välja.

Tugevamad tiimid naiste B grupis on Türgi, Ungari ning Norra, kellega Eesti naiskond kohtus möödunud aasta EMil B grupi pronksimängus. “Kõik võistkonnad on üsna võrdse tasemega ja kedagi ei tohi alahinnata,” lisas Eesti naiskonna kapten.

Eesti meeskond mängib täna õhtul Türgi esinduse vastu. Eesti meeskonna kapteni Harri Lille sõnul on võistkond heas vormis ja tuju on hea ning see loob eeldused heaks mänguks. “B grupis on tase väga ühtlane. See tähendab, et iga võistkond võib kõiki võita ja ka kõigile kaotada,” tõi Lill välja.