Eesti kahevõistluse olukorda peegeldab ilmekalt see, et Otepää MK-etapil startis meestest vaid Kristjan Ilves. Naisi, tõsi, võistles poole rohkem – kaks. Probleeme on palju ja üks neist seotud hüppemägedega. Esiteks on väiksemad tornid, kus alaga algust tehakse, kehvas seisukorras. Teiseks puudub hädavajalik 70 meetri mägi, mis peaks olema vaheaste üleminekul 90 meetri mäele.