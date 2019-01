Võib arutada, kuivõrd professionaalne on naiste kahevõistlus maailmas nüüd, kui ala alles hakkab jalgu alla saama ja valdav osa võistlejaist on sündinud sel sajandil. Igatahes algab tuleval aastal MK-sari, ületuleval võisteldakse MM-medalitele ning pole välistatud, et naiste kahevõistlus kuulub 2022. aasta Pekingi taliolümpia kavva. Meie kaks piigat – 17-aastane Bendi ja temast aasta noorem Hausenberg – on mängus sees.