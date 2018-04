Eesti segapaar langes curlingu MM-i kaheksandikfinaalis

Eesti curlingu segapaar Marie Turmann - Harri Lill sai Rootsis Östersundis toimuval MM-il esimese kaotuse, jäädes kaheksandikfinaalis 8:11 alla Türgile.

Mängu iseloomustas see, et voorudes võttis alati punkte see võistkond, kellel oli kasutatada viimase kivi eelis. Poolaeg Eestile 6:5 ja enne viimast vooru oli seis 8:8. Viimases voorus oli aga viimase kivi eelis Türgil, mis kasutati ka ära ja tegelikult viimast viset enam türklastel vaja ei olnudki teha, sest Turmanni viimane vise ebaõnnestus.

Eesti jätkab mängimist kohtadele 9.-16 ja esimesena kohtutaksegi Tšehhiga, kes oma kaheksandikfinaalis pidi alla vanduma Kanadale. Mäng toimub täna kell 17 Eesti aja järgi.

Eesti võitis MM-il oma alagrupi kaotamata ühtegi mängu. Tänane võit oleks Turmannile ja Lillele taganud kaheks aastaks EOK B-kategooria toetuse ehk mõlemale 1600-eurose kuupalga ja 1400-eurose ettevalmistustoetuse koos 1200 euroga, mis mõeldud treeneri palgaks.