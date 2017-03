Kaarel Nurmsalu ei pääsenud küll Sloveenias Planica lennumäel suusahüpete MK-etapil kvalifikatsioonist edasi, kuid püstitas teisel treeninghüppel 213 meetriga vägeva Eesti rekordi.

Senine Nurmsalule kuulunud rekord oli 204 meetrit ja see pärines aastast 2012.

Nurmsalu ütles Delfile ja Eesti Päevalehele, et tänane rekordhüpe sündis keerulistes oludes. "Jube vihmasadu oli. Hüppasin trennikombega, mis oli esimesest katsest (184,5m - toim). juba päris märg. Ei uskunud teise hüppe eel, et midagi sellist tuleb," sõnas Nurmsalu ja lisas: "Aga tuul oli hea ja hüpe tuli kenasti välja. Kohe kui otsa pealt ära läksin, võisin olla umbes 80 meetri peal, kui sain juba aru, et 210 meetrit tuleb kindlasti."

"Planical on ikka ülimõnus pikalt ja kõrgelt lennata! Siis, kui nuki kohal tead, et kaugele lähed, siis need ongi need suusahüpete marjad, mida tahaks korjata kogu aeg. Supermõnus oli minna kvalifikatsioonihüppele peale, aga natuke küll kartsin, et kas olen nii kõva mees, et suudan kaks sellist hüpet korraga teha."

Kvalifikatsioonis hüppas Nurmsalu 200,5 meetri peale, teenis 176,3 punkti ning piirdus 37. kohaga, mis jättis ta põhivõistluse ukse taha.

Nurmsalu sõnul oli tegemist taas väga hea hüppega, kuid tuuleolud said saatuslikuks. "Kvalifikatsioonihüpe oli tegelikult tehniliselt ja füüsiliselt veel parem kui rekordhüpe, aga paraku ei ole ma suuteline kõige sitema tuulega hüppama... F..k küll! Sellisel hetkel tuleb selline ebaõnn! Tegin viimase paari kuu parima hüppe, aga ju ma olen liiga nõrk... Minu tase on täna 37. koht," lisas Nurmsalu pettunult.

Kuigi tänane võistlus jättis Nurmsalule kokkuvõttes mõru maitse suhu, tunnistab ta, et rekordhüpe andis kinnitust, et ollakse õigel teel. "See hüpe andis kindlust, et meie tee on ainuõige. Mul ei olnud ka suvist ettevalmistust all, et hooaeg selle pealt lõpuni kesta. Tahan huviga näha, mida järgmine hooaeg suudan, kui olen ka terve suve täiega treeninud."

Nurmsalu rekordhüpe: