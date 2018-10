Eesti ratastoolicurlingu tiim sai rahvusvahelisel võistlusel teise koha

Finaalmängus turniiri esikoha eest pidi Eesti võistkond tunnistama Korea paremust tulemusega 7:4. Siiski näitas Eesti ratastoolicurlingu esindus turniiril väga head mängu, saavutades viis võitu ja lõpetades ainsa kaotusega finaalis. Sama võitude ja kaotuste seis oli ette näidata vaid turniiri võitnud Koreal, kusjuures ainsa kaotuse sai Korea võistkond just Eesti koondiselt, kui alagrupimäng lõppes eestlaste ülekaaluka võiduga 8:2.

.

“Eesti ratastoolicurlingu esindus tõestas, et suudab mängida tugevate vastastega võrdselt ning võita maailma tippu kuuluvaid võistkondi. Kui Eesti koondis on maailma edetabelis 21. kohal, siis turniiri võitnud Korea on viies, Soome kümnes ja Läti üheteistkümnes. Korea ja Soome osalesid seejuures ka viimastel olümpiamängudel. Ka finaalmängus oli meie sportlastel võiduvõimalus täiesti olemas ning võitu Koreale ei antud sugugi mitte kergelt,” kommenteeris turniiri peakorraldaja Juuli Liit.

Eesti ratastoolicurlingu võistkonna jaoks oli tegemist ettevalmisturniiriga eelseisva MMi kvalifikatsiooniturniiri eel, kus võistkonna eesmärgiks on püüda kohta maailmameistrivõistlustel.

Eesti ratastoolicurlingu esinduses mängivad Viljar Villiste, Andrei Koitmäe, Ain Villau, Mait Mätas ja Signe Falkenberg. Võistkonna treeneriks on Erkki Lill. Võistkonnal on ette näidata Baltimaade meistrivõistluste võit ning osalemine 2016. aasta MMi kvalifikatsioonis, kus oldi lähedal ka MMile jõudmisele.

Rahvusvaheline ratastoolicurlingu turniir Tallinn Wheelchair International toimus Tondiraba jäähallis teist aastat järjest ning võistlus kuulub ISS World Curling Tour võistluste sarja. Võistlusest võtsid osa Korea, Läti, Leedu, Soome ja Eesti ratastoolicurlingu koondised.