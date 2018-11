Eesti ratastoolicurlingu koondis võitis kulla ja kindlustas pääsu MM-ile

Eesti Invaspordi Liidu presidendi Raine Vakra sõnul on Eesti ratastoolicurlingu võistkond täitnud oma suure eesmärgi. “Esmane suur eesmärk, pääs MMile on täidetud ja siit algab tee paraolümpiale. Ratastoolicurling on täna spordiala, millel on potentsiaali tõusta Eesti edukaimaks invaspordi talialaks läbi aegade ja seda tänu motiveeritus võistkonnale ja treeneritele,” ütles Vakra.

Koondise treeneri Erkki Lille sõnul oli otsustav poolfinaalmäng Lätiga väga pingeline ja punktivaene. “Poolfinaal oli tõsiselt tasavägine, kuid meie eksisime mängu jooksul pisut vähem kui lätlased ja sportlik õnn oli Eesti poolel, tulemuseks võit 4:3,” märkis treener otsustavat mängu kokku võttes. Ta lisas, et poolfinaali võiduga saavutati eesmärk, mille nimel on tööd tehtud. “Projekt, mis sai alguse kolm aastat tagasi, vormistati täna hommikul ära,” tunneb treener heameelt suure saavutuse üle.

“Meie mängijad on nii mulle kui treener Sulev Lokile suureks eeskujuks, kuidas pingelisi mänge võidetakse. Nende suhtumine ja õppimisvõime on südantsoojendavad. Mul on ääretult hea meel, et meie aruteludel ja koosviibimistel oleme leidnud parimad lahendused, mis on meid eesmärgini toonud. Invaspordi võistkonnal on väga palju muutuvaid tegureid. Näiteks on ka Lauri Murasov tegelikult kolm aastat olnud tiimi liige, kuid sel korral ei lubanud tervis osaleda,” rääkis treener.

Kindel pääs MMile võttis äsja lõppenud finaalmängu eel tugeva vastase, korduvalt MMil osalenud Slovakkiaga pinged maha ning mäng kulges rahulikus tempos ja päädis eestlaste jaoks pisut ootamatu, aga kindla võiduga 7:3. Sellega võideti kvalifikatsiooniturniiri kokkuvõttes esimene koht.