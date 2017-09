Eesti olümpiakoondist tabavad järjepanu rängad tagasilöögid

Pyeongchangi taliolümpia tõotas eestlastele kujuneda üheks aegade edukamaks, kuid nüüd on jõutud olukorrani, kus suured lootused on maha maetud. Praeguseks on konkurentsist langenud kolm Eesti suuremat lootust. Põhjused on kõigil seejuures erinevad.