Eesti meistriteks segapaaris curlingus tulid Marie Turmann ja Harri Lill

Eesti segapaaride curlingu meistrivõistluste finaalmängus saavutas võidu Turmann/Lill võistkond tulemusega 7:2. Hõbeda pälvis võistkond Gerli Kägi/Erkki Lill ja pronksi sai curlingupaar Triin Madisson/Karl Kukner.

Värsked Eesti meistrid Marie Turmann ja Harri Lill said võiduga õiguse esindada Eestit eelseisvatel segapaaride curlingu maailmameistrivõistlustel. Hetkel asub curlingupaar maailma edetabelis Eesti võistkondade seas ka kõrgeimal 11. positsioonil. Värske Eesti meister Harri Lill: ”Tundsime ennast läbi meistrivõistluste kindlalt ja iga võit andis meile ka enesekindlust juurde. Meie üks eesmärk sel hooajal ongi olnud segapaaride MMil osalemine ja juba sel nädalavahetusel osaleme kõrgetasemelisel MK etapil Venemaal Sotšis. Oleme meistritiitli nimel palju vaeva näinud, osalenud paljudel MK etappidel, kuid eemärk on ikkagi edu saavutamine väljaspool Eestit. Selle nimel peame ka läbirääkimisi välistreeneri värbamiseks.”

“Võime kindlad olla, et Eestit esindab eelseisval MMil tugevaim Eesti segapaar, kes on tõestanud ennast käesoleval hooajal ka väljaspool Eestit. Alaliidu jaoks on see äärmiselt oluline, sest Eesti curlingut hinnatakse ikka seeläbi, kuidas meil rahvusvahelistel tiitlivõistlustel läheb,” sõnas Eesti Curlingu Liidu president Rainer Vakra. Curlingu maailmameistrivõistlused segapaaride arvestuses toimuvad Rootsis, Östersundis ajavahemikul 21.-28. aprill.

Eesti meistritiitli väärtus ja panused segapaaride curlingus on viimastel aastatel kõvasti kasvanud, sest segapaaris curling oli ka möödnud OMil esmakordselt taliolümpiamängude programmis. “Kuigi sel korral Eesti olümpiamängudele ei pääsenud, on kõik võimalused meile taas avatud, et võistelda koha eest Pekingi olümpial ja meil on olemas ka sportlased, kes sinna püüdlevad,” ütles Vakra.

Rahvusvaheline Olümpiakomitee otsustab käesoleva aasta juunikuus, milline arv riike saab segapaaris järgmisel olümpial osaleda. Maksimaalne osalejate arv võiks tänase 8 asemel olla 16. Eesti parim segapaar Marie Turmann/Harri Lill asub praegu maailma edetabelis 11. kohal ning positiivne otsus annaks Eestile head võimalused esmakordselt curlingus olümpiale saada. ROK-i täitevkomitee vaatab ettepaneku läbi ja teeb otsuse tänavu suvel.

Eesti meistrivõistlused segapaaris curlingus toimusid 22.-25. veebruarini Tondiraba jäähallis. Eesti meistritiitli eest võistles tänavu kokku seitse võistkonda.

