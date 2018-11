Eesti meeskond sai curlingu EMi eel suurte kogemustega treeneri

Lindström on tunnustatud curlingutreener, kes on oma mängija karjääri jooksul võitnud mitmeid tiitlivõistlusi. Lindströmil on kuldmedal curlingu maailmameistrivõistlustelt 2015. aastal ja hõbe aastast 2014. Rootsi esindusmeeskonna koosseisus tuli ta 2014. ja 2015. aastal ka Euroopa meistriks.

Eesti meeskonna kapteni Harri Lille sõnul on koostöö niivõrd kogenud ja suurvõistluste kogemusega treeneriga erakordne võimalus. “Oleme väga õnnelikud, et meil avanes võimalus anda oma mängule viimast lihvi enne otsustavat turniiri niivõrd tugeva treeneri käe all. Juba esimesed mängud olid väga rikastavad. Kristian oskas panna meid mängima oma parimat mängu ja tema praktilised näpunäited avaldavad muljet. Kõigil meeskonna liikmetel tekkis temaga ka väga hea klapp,” sõnas Lill.

Eesti esindusmeeskonnas mängivad Mikk Reinsalu, Karl Kukner, Ingar Mäesalu, Tanel Toomväli ja kapten Harri Lill. Eesti meeskond on maailma edetabelis 32. kohal.

Lille sõnul on meeskonna eesmärgiks olla kodupubliku ees EMil võimalikult parimas vormis. “Anname endast parima. Konkurents on tugev ja kõik tahavad võita,” kommenteeris Lill.

Euroopa meistrivõistlused curlingus toimuvad Tondiraba jäähalli kahel areenil 16. novembrist 24. novembrini. Paralleelselt toimuvad nii A- kui ka B- tugevusgrupi Euroopa meistrivõistlused ning Eesti naiskond ja meeskond mängivad B grupis.