Eesti kurlingupaar sai kodusel MK-etapil teise koha

Tondiraba jäähallis toimunud maailmakarika etapi Tallinn Masters Mixed Doubles tuli võitjaks Venemaa segapaar Moskalev/Eremin. Kolmandale kohale tuli Ungari võistkond Palancsa/Kiss, tegemist on ühtlasi kahekordsete maailmameistritega.

Eesti kurlingumängija Marie Turmann sõnas, et turniir läks hästi ja tulemusega võib rahule jääda. “Olenemata sellest, et me kaotasime viimase mängu, andsime hea lahingu. Me tulime veidi keerulisemate jääoludega hästi toime ja lugesime jääd väga hästi. Näitasime visetega, et oleme Harriga segapaaris kurlingus peale naiste ja meeste tiimidega mängimist endiselt heal tasemel,” sõnas Marie Turmann.

Turmann rõhutas, et turniir oli Eesti paarile väga heaks kogemuseks: “Saime mängida tugevate tiimide vastu ja mõningate vastu lausa mitu korda. Kuna järgmisel nädalal toimuvad Eesti meistrivõistlused, siis on meil on hea põhi mille pealt edasi mängida ja hea hooga jätkata.”

Rahvusvaheline kurlinguturniir Tallinn Masters Mixed Doubles toimus Eestis kolmandat korda, võistlus kuulub World Curling Tour võistluste sarja ning võistkondadel on võimalik teenida maailma edetabeli punkte. Rahvusvaheline võistlus tõi Tallinnasse võistlema 11 riigi segapaarid, sh 2018. aasta MM’i hõbemedalistid ja olümpiamängudel osaleja ning ka mitme riigi parimad.

Kurling on rahvusvaheliselt üks kõige kiiremini kasvavaid talispordialasid. Tegemist on olümpiaalaga, mida saavad harrastada väga erineva vanuse ja füüsilise ettevalmistusega inimesed. Mängu saavad harrastada ka liikumispuudega inimesed. Kurlingut on võimalik harrastada nii perekeskselt, kui ka kolleegidega. Eestis saab kurlingut mängida regiooni parimaid tingimusi pakkuvas Tondiraba jäähallis ning kurlingu hooaeg kestab Eestis mai lõpuni.