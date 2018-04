Eesti kurlingupaar peab seljavõidud unustama, play-off’is eksimisruumi pole

Aega ei saa tagasi keerata ja oleksid kahjuks ei maksa. Ent segapaaride MM-i alagrupimängude põhjal võib öelda, et Lill ja Turmann võinuks Pyeongchangi olümpial lahinguid lüüa küll. Olümplased Soome ja Venemaa said neilt tappa, said teisedki. Paraku kaotasid Lill ja Turmann mullu kodustele rivaalidele ega pääsenud MM-ile. Need, kes pääsesid, olümpiakohta välja ei võidelnud.

Lill ja Turmann on seni mänginud ülivõimsalt. Seitsme mängu peale on kaotusseisus oldud ainult kord: Jaapaniga peetud kohtumise teises voorus 1 : 2. Kusjuures kohtumine Jaapaniga oli ainus, kus vastased ei andnud alla enne viimast vooru või vooru ajal, kui seis kujunes neile lootusetuks. Ehk siis kuus seljavõitu.