Eesti kurlingunaiskond ebaõnnestus MMi kvalifikatsiooniturniiril

Kaheksa võistkonna seas läheb Uus-Meremaal välja jagamisele kaks pääset märtsis Taanis toimuvale MMile. Naiste arvestuses juhib edetabelit Soome, kes võitis kõik peetud kohtumised. Edasipääsu kohamängudele on endale kindlustanud Hiina ja Ungari võistkonnad, Eesti jagab turniiri edetabelis viiendat kohta Hongkongi naiskonnaga, kellega tuleb pidada viimane otsustav mäng.

“Päris soovitud tulemust meil hetkel näidata pole ja mängud ei tulnud välja piisavalt hästi. Loodame, et viimane mäng toob hea tulemuse ja isegi siis, kui MMi piletit sel korral ei tule, on see väärt kogemus igal juhulm” ütles kaptem Marie Turmann.

Eesti koondise koosseisu kuuluvad lisaks Turmannile Kerli Laidsalu, Triin Madisson ja Erika Tuvike. Võistkonna treener on Nicole Strausak (Šveits).