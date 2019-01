Eesti kurlingunaiskond alustab homme Uus-Meremaal jahti MM-i piletile

MMi edasipääsu eest võistleb Eesti naiskond Brasiilia, Hiina, Soome, Hongkongi, Ungari, Uus-Meremaa ja Poola võistkondadega. Kaheksa võistkonna seas läheb välja jagamisele kaks pääset märtsikuisele Taanis toimuvale MMile.

"Oleme väga õnnelikud, et saame Eestit esindada ja et meil on võimalus MMi koha eest võistelda. Vastased on tugevad ja paljude vastu polegi me saanud naiskonnaga mängida, mis teeb sellest võistlusest meie jaoks uudse kogemuse," sõnas Eesti naiskonna kapten Marie Turmann.

Vastastest on Eesti naiskond varem kohtunud Soome ja Ungari võistkondadega ning ka Poola kapten on Turmannile varasemalt tuttav, kuid võistkond osaleb turniiril uues koosseisus. "Hiina võistkonna neljas mängija on segapaaris mängijana hea ja ma olen temaga palju mänginud, kuid teised tiimiliikmed on mulle tundmatud. Uus-Meremaa, Brasiilia, Hong Kong on täiesti tundmatud selles koosseisus," kommenteeris Turmann.

Eesti kurlingunaiskonnaga on Uus-Meremaal kaasas ka treener Nicole Strausak. "Nicole on meil aidanud kahel viimasel aastal tuua medaleid Euroopa meistrivõistlustelt ning usume, et seegi kord on ta meile suureks abiks," ütles Turmann.

Võrreldes kodumaise EMiga on Eesti esinduse koosseisus toimunud muudatused. Eesti pääsemine MMi kvalifikatsiooni selgus alles novembri lõpus ning seega ei saanud kõik võistkonna liikmed pikka reisi ette võtta. Eesti koondise koosseisu kuuluvad kapten Marie Turmann, Kerli Laidsalu, Triin Madisson ja Erika Tuvike. Võistkonna treener on Nicole Strausak (Šveits). Seega on uueks mängijaks võrreldes EMi koosseisuga ainult Triin Madisson.