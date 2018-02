Eesti jääpurjetajad said maailmameistrivõistlustel kolm kulda

Eile õhtul Leedus Šiauliais toimunud noorte ja juunioride maailma- ja Euroopa meistrivõistlusetel jääpurjetamises võitsid meie noored purjetajad kolm esikohta.

DN juunior klassis pälvis maailmameistritiitli Rasmus Maalinn, Ice-Optimist klassis Karl Ader ning tüdrukute arvestuses tuli Ice-Optimist klassis esimeseks Lisbeth Taggu. DN klassis sai pronksi Joosep Laus ning neljanda koha Kevin Grass. Esikümnes oli kokku neli eestlast. Ice-Optimist klassi kümne parema sekka võistles end kolm meie sportlast.

“Tunneme oma noorsportlaste üle suurt uhkust. Tõden, et juba esimestel võistluspäevadel julgesin loota, et Eestile neilt võistlustelt medal tuleb,” kommenteeris Eesti Jääpurjetamise Liidu president Alari Akermann. “Meie sportlastel on suurepärased oskused ja tugev võistlusnärv."

Eestlaste tulemused DN klassis:

1. C-20 Rasmus Maalinn (Pärnu Jahtklubi)

3. C-75 Joosep Laus (Saaremaa Merispordi Selts)

4. C-23 Kevin Grass (Saaremaa Merispordi Selts)

6. C-62 Melvin Aasav (Tallinna Jahtklubi)

21. C-57 Kaur Oskar Volt (Pärnu Jahtklubi)

24. C-52 Karla Luhar (Pärnu Jahtklubi)

Eestlaste tulemused Ice-Optimist klassis (üldarvestus):

1. C-2 Karl Ader (Saaremaa Merispordi Selts)

5. C-1 Lisbeth Taggu (Pärnu Jahtklubi)

8. C-52 Jorgen Koivonen (Jahtklubi Dago)

11. C-28 Georg Paomees (Saaremaa Merispordi Selts)

13. C-5 Romi Safin (Pärnu Jahtklubi)

16. C-191 Angelina Maria Õunap (Pärnu Jahtklubi)

18. C-3 Andrias Sepp (Pärnu Jahtklubi)

22. C-6 Karel Ratnik (Pärnu Jahtklubi)

25. C-25 Pert Salundi (Pärnu Jahtklubi)

Täna hommikul kelle 6.30 alustasid Eesti sportlased sõitu Leedust Riiga, kus kell 12.00 antakse Euroopa meistrivõistluste stardipauk.