Eesti curlinguvõistkond võitis talimängud Uus-Meremaal

Eesti segapaaris curlingu võistkond Marie Turmann - Harri Lill alistas kõrgetasemelise curlinguturniiril Uus-Meremaal finaalmängus võistluse favoriidi Kanada ja saavutas turniiril esikoha.

Finaalmängus kohtus Eesti curlinguvõistkond Kanada esindusega Kalynn Park - Charley Thomas, kes ei olnud kogu turniiri käigus kaotanud ühtegi mängu. Finaal kujunes pingeliseks ja võitja selgus alles viimases voorus. Otsustavaks sai Marie Turmanni viimane vise, mis kindlustas Eestile kaks punkti ja mänguvõidu tulemusega 7:6.

“Meid aitas tugev tiimitöö kogu nädala vältel. Alagrupis me ise "kinkisime" kanadalastele võidu ning teadsime, et suudame hea mängu korral neid ka võita. Kindlasti andis turniiri võit juurde palju enesekindlust ja motivatsiooni, sest paljusid neist näeme ka OMil mängimas ning teame, et võime nende kõigiga ka kui võrdne võrdsega mängida" rääkis Harri Lill.

“Marie Turmann ja Harri Lill on noored, kuid juba väga kogenud curlingumängijad, keda iseloomustavad hea mängu lugemisoskus, hea omavaheline koostöö väljakul ning kogemuste kogunedes on tekkinud ka pingetaluvus, et tähtsates mängudes otsustavalt enda kasuks pöörata. Meie sportlaste jaoks on tegemist esimese suure rahvusvahelise turniiri võiduga. Selle tähendust ei saa alahinnata, sest võistlus kujunes väga kõrgetasemeliseks ning osales kuus tulevastele taliolümpiamängudele kvalifitseerunud riiki ja ka valitsevad maailmameistrid,” ütles Eesti Curlingu Liidu juhatuse liige Fred Randver.

Võistluse käigus kümnest peetud mängust võitis Eesti curlingupaar kaheksa ja kaotas kaks. Poolfinaalis kohtusid Marie Turmann ja Harri Lill Korea võistkonnaga ja mäng võideti skooriga 8:5. Talimängude hõbemedali sai finaalkohtumise kaotanud Kanada, pronksimängus kohtusid Norra ja Korea ning pronksmedali võitis Norra võistkond tulemusega 10:2.

Segapaaris curling kuulub olümpiamängude programmi. Uus-Meremaal Naseby’s toimunud curlingu turniirist võttis osa 16 kutsetega curlinguvõistkonda 13 erinevast riigist.