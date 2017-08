Eesti curlinguvõistkond pääses talimängudel Uus-Meremaal veerandfinaali

Eesti segapaaris curlingu võistkond Marie Turmann/Harri Lill saavutas kõrgetasemelisel curlinguturniiril Uus-Meremaal oma alagrupis viie võidu ja kahe kaotusega teise koha ning pääses edasi veerandfinaali.

Eesti curlingupaar Turmann/Lill võitis seitsmest mängitud mängust viis ning asub A grupis teisel positsioonil, mis kindlustas Eesti sportlastele pääsu võistluse veerandfinaali. Täna mängitakse veerandfinaali mängus Šotimaa võistkonna vastu, kes saavutas oma alagrupis kolmanda koha samuti viie võidu ja kahe kaotusega.

Alagrupis A hoiab liidri positsiooni Kanada võistkond, kes võitis kõik alagrupi mängud. Alagrupis B asub esikohal Korea võistkond seitsme võiduga ning teisel kohal Norra esindus.

Oma alagrupis edestas Turmann/Lill Soome esindust, kes on ühtlasi ka taliolümpiamängude võistkond. Teisest grupist ei pääsenud veerandfinaali Šveitsi võistkond, kes on valitsevad maailmameistrid.

Oma alagrupis mängis Eesti segapaaris curlingu võistkond Kanada, Hiina, Ungari, Soome, Jaapani, Austraalia ja Uus-Meremaa võistkondadega. Kokku osaleb talimängudel 16 kutsetega võistkonda 13 erinevast riigist. Curlingu turniiri võitja selgub 30. augustil kui toimub võistluse finaalmäng.

2017. aasta talimängud toimuvad Uus-Meremaal 25. augustist 10. septembrini ning toovad kokku parimad sportlased üle maailma.

Curling on rahvusvaheliselt üks kõige kiiremini kasvavaid talispordialasid. Tegemist on olümpiaalaga, mida saavad harrastada väga erineva vanuse ja füüsilise ettevalmistusega inimesed. Mängu saavad harrastada ka liikumispuudega inimesed. Curlingut on võimalik harrastada nii perekeskselt, kui ka kolleegidega. Eestis saab curlingut mängida regiooni parimaid tingimusi pakkuvas Tondiraba jäähallis. Curlingu hooaeg algab septembris ja kestab Eestis mai lõpuni.