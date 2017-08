Eesti curlinguvõistkond pääses talimängudel poolfinaali

Eesti segapaari curlinguvõistkond Marie Turmann ja Harri Lill võitis kõrgetasemelisel turniiril Uus-Meremaal veerandfinaalis Šotimaa paari ja pääses nelja parema hulka.

Eesti võistkond alistas Šotimaa esinduse Turmanni viimasest viskest tulemusega 7:5. Homme toimuvas poolfinaalis kohtuvad eestlased Korea tiimiga. Teise finalisti selgitavad Kanada ja Norra paarid.

“Marie Turmann ja Harri Lill on Uus-Meremaal näidanud stabiilselt tugevat taset ning head mängu ka pingelistes ja otsustavates olukordades. Turniir on väga kõrgetasemeline, osalejate seas on mitu tulevastele taliolümpiamängudele kvalifitseerunud võistkonda ning valitsevad maailmameistrid. Seetõttu on meie mängijate heade tulemuste üle eriti hea meel,” ütles Eesti Curlingu Liidu juhatuse liige Fred Randver.

Turniiri võitja selgub 30. augustil, kui toimub võistluse finaalmäng.