Eesti curlinguvõistkond hoiab MM-il alagrupis kolmandat kohta

Eesti segavõistkond asub Šveitsis toimuvatel curlingu maailmameistrivõistlustel kahe võidu ja kahe kaotusega A-alagrupis 3. kohal. Järgmises kohtumises mängitakse alagrupi liidri, valitseva maailmameistri Venemaaga.

Eesti segavõistkond alistas esmaspäeval Jaapani esinduse tulemusega 8:3, kuid kaotas Ungarile 3:10. Venemaa vastu mängib Eesti kolmapäeval, kohtumine algab meie aja järgi hommikul kell 9.

Osalevad riigid on jagatud viide alagruppi, Eesti võistleb A-grupis. Seni on alistatud Jaapan ja Wales, kaotatud Sloveeniale ja Ungarile. Esikohal on alagrupis Venemaa kolme võiduga, teisel positsioonil Wales kahe võidu ja ühe kaotusega.

Eesti koondisesse kuuluvad MM-il Andres Jakobson, Margit Peebo, Tarmo Vähesoo ja Marcella Tammes.

Oma alagrupis kohtuvad Eesti curlingumängijad Horvaatia, Ungari, Jaapani, Venemaa, Sloveenia ja Walesi esindustega. Kokku võtab segavõistkondade MM-ist osa 38 riiki.

Maailmameistrivõistlused segavõistkondade seas kestavad Šveitsis, Champerys´is 14. oktoobrini.