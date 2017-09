Eesti curlinguvõistkond alistas maailmameistrid ja võitis rahvusvahelise turniiri

Eesti curlinguvõistkond Marie Turmann ja Harri Lill võitis Tallinnas toimunud rahvusvahelise segapaaride curlinguturniiri “CCT Tallinn Mixed Doubles International”. Poolfinaalis alistas Eesti curlingupaar lisavooru järel valitsevaid maailmameistreid, Šveitsi paari Perret-Rios 10:8 ning finaalis võideti teist Šveitsi esindust, Barbezat-Perret 9:7.

“Kõige rohkem headmeelt teeb ikkagi poolfinaali võit valitsevate maailmameistrite üle. Pidime antud võidu nimel mängima oma turniiri parimat curlingut. Kuigi meil ekstra voorus viimase kivi eelist ei olnud, õnnestus mängu kontrollida. Samas pidi olema ka sportlikku õnne, sest vastasel oli mängus viimane sõna,” kommenteeris võitu poolfinaalis maailmameistrite üle Lill. “Finaalis õnnestus teha vigade parandus, sest turniiri esimeses mängus pidime alla vanduma just paarile Barbezat-Perret.”

Teises poolfinaalis kohtusid Soome olümpiamängude võistkond Kauste-Rantamäki ning Šveitsi paar Barbezat-Perret, kellest võitjana väljus viimati nimetatu punktidega 3:7. Pronksimängus võitis kahe olümpiamängude esinduse omavahelise duelli Šveitsi paar.

CCT etapi võistlustel on võistkondadel võimalik teenida maailma edetabeli punkte. “Varasemalt ei ole meie sportlastel CCT etapivõitu ette näidata, nii et ka selles osas on tehtud Eesti curlingu ajalugu. Seda väärtuslikum on turniirivõit, et kohal olid kaks olümpial osalevat võistkonda. See näitab, et meie curlingupaar Turmann-Lill on kahe viimase võistluse põhjal tõestanud, et kuuluvad selgelt maailma tippu,” lisas Eesti Curlingu Liidu juhatuse liige Fred Randver.

Augustis võitis Turmann-Lill ka kõrgetasemelise turniiri Uus-Meremaal.