Eesti curlingutiimid alustavad Euroopa meistrivõistlusi

Eesti curlingu naiskond ja meeskond asuvad võistlustulle Šveitsis peetavatel Euroopa meistrivõistlustel. Mõlemad võistkonnad võistlevad B-divisjonis eesmärgiga tõusta järgmiseks aastaks A-divisjoni.

Esmaoluline on siiski säilitada koht B-divisjonis, et tagada Eestile osalus tuleva aasta kodusel EM-il.

Eesti Curlingu Liidu presidendi Rainer Vakra sõnul esindavad Eestit tiitlivõistlusel noored mängijad meie esipaari Marie Turmanni ja Harri Lille eestvedamisel. Eesti võistkondade kaptenitel on küll kogemused segapaarismängu tiitlivõistlustelt, kuid võistkonnacurlingus esinevad nad Euroopa meistrivõistlustel kaptenitena esmakordselt.

“Mõlemas võistkonnas on palju mängijaid, kes on EM-il esmakordselt. Koguni 10st mängijast seitsmele on see esmakordne kogemus. Võib öelda, et Eesti curlingus on toimunud põlvkondade vahetus ning võistluskogemuse saamine võtab mängijatel aega, samas panused ja ootused on jätkuvalt kõrged,” selgitas Vakra.

Eesti naiskond võistleb B-divisjonis koos Norra, Inglismaa, Soome, Läti, Leedu, Hollandi, Hispaania, Valgevene ja Poolaga. Laupäeval kohtub Eesti naiskond esimeses mängus Poola esindusega.

Eesti naiskond on maailma edetabelis 18. kohal. B-divisjonis on Eestist kõrgem positsioon ainult kolme riigi naiskonnal.

Eesti meeskond mängib B-divisjonis Belgia, Inglismaa, Hispaania, Soome, Ungari, Iisraeli ja Läti vastu. Esimeses mängus minnakse kokku Iisraeli koondisega.

Eesti meeskond on maailma edetabelis 31. kohal. Kõrgeimat positsiooni omab meie grupis Soome (12) ja meist madalamal on Belgia (32).

Eesti curlingunaiskonda kuuluvad Heili Grossmann, Erika Tuvike, Victoria-Laura Lõhmus, Kerli Laidsalu ja kapten Marie Turmann. Naiskonna treener on EM-il šveitslane Nicole Strausak.

Curlingumeeskonnas mängivad Tarvin Kaldvee, Kaarel Holm, Tanel Toomväli, Karl Kukner ja kapten Harri Lill.

Euroopa meistrivõistlustel osaleb kokku 46 võistkonda, neist 26 meeste ja 20 naiste arvestuses. Euroopa meistrid selguvad 25. novembril. B-divisjoni kaks paremat tagavad endale pääsu 2018. aasta EM-i A-divisjoni.