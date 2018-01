Eesti curlingupaar tõusis MK-etappide edetabeli esikümnesse

Eesti curlingu segapaar Turmann/Lill tõusis maailma MK-etappide edetabelis nelja positsiooni võrra rekordkõrgele 10. kohale.

Eesti curlingu esipaar Marie Turmann ja Harri Lill asuvad vastavaldatud maailma edetabelis 78 868 punktiga 10. kohal. Tänu eesti paari edule on Eesti riigina edetabelis 8. kohal. Riikidest ees on vaid olümpial osalevad riigid.

“Marie ja Harri on andekad noored mängijad ning nad on rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ja MK etappidel tõestanud, et suudavad edukalt konkureerida maailma tippudega. Augustis tõi Eesti curlingu esipaar võidu Uus-Meremaal toimunud talimängudelt, seljatades kuus olümpiamängudele kvalifitseerunud riiki ning Tallinnas toimunud MK-etapil võitsid nad Šveitsi olümpiamängude esindusvõistkonda ja valitsevaid maailmameistreid. Viimasel kahel Šveitsis toimunud MK etapil on saadud vastavalt viies ja neljas koht. Kahju, et olümpial osaleb antud distsipliinis ainult 8 riiki, mis jättis Eesti kolmanda riigina ukse taha” sõnas Eesti Curlingu Liidu president Rainer Vakra.

Eesti curlingupaar Turmann/Lill saavutas möödunud nädalal Šveitsis toimunud maailmakarika etapil 4. koha. Sel hooajal on võistkonnal mängitud kolm MK etappi ja veebruaris osaleb Eesti segapaar ka Tallinnas toimuval MK etapil. Võistluskalendris on kirjas ka kevadel Venemaal toimuv MK etapp.

Edetabeli eesotsas on Venemaa võistkond koosseisus Anastasia Bryzgalova ja Aleksander Krushelnitckii, kes juhivad edetabelit veenvalt 234 702 punktiga. Teisel positsioonil on Šveitsi esipaar Jenny Perret ja Martin Rios 156 820 punktiga ja kolmandal kohal Norra esindus Kristin Moen Skaslien ja Magnus Nedregotten 141 650 punktiga. Kõik need võistkonnad on ka olümpiamängudel osalejad. Vahetult Eesti paari ees on 9.-ndal kohal on USA olümpiaesindus.

Curling areneb Eestis jõudsalt ning sel hooajal toimub Tallinnas 8 rahvusvahelist turniiri, millest 4 kuulub ka World Curling Tour võistluste sarja. Sellel aastal toimuvad Eestis ka Euroopa meistrivõistlused curlingus, kus Eesti võistkonnad mängivad B alagrupis.

Eestis saab curlingut mängida regiooni parimaid tingimusi pakkuvas Tondiraba jäähallis. Curlingu hooaeg kestab Eestis mai lõpuni.