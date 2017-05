Eesti curlingupaar on hooaja lõppedes maailma edetabelis kõrgel 11. kohal

Eesti curlingu segapaaridest hoiab hiljuti avaldatud MK-etappide edetabelis kõrgeimat positsiooni võistkond Turmann/Lill. Eesti sportlased asuvad maailma edetabelis 51 181 punktiga 11. kohal.

Edetabeli eesotsas on Venemaa võistkond koosseisus Anastasia Brõžgalova ja Aleksander Krušelnitški, kes juhivad edetabelit veenvalt 233 984 punktiga.

Eesti võistkondadest on edetabelisse jõudnud ka curlingupaar Maile Mölder ja Erkki Lill, kes asuvad 21. kohal 38 884 punktiga. Curlingupaar Kristiine Lill ja Martin Lill hoiab 40. kohta 15 190 teenitud punktiga ning Triin Madisson ja Karl Kukner asuvad 7 490 punktiga 52. kohal.

MK-etappide edetabelis Eesti segavõistkondadest kõrgeimal positsioonil asuv võistkond Turmann/Lill esindab Eestit ka 2017. aasta talimängudel Uus-Meremaal, mis toimuvad selle aasta augusti lõpus ja septembri alguses. Talimängudel Eestit esindav võistkond selgus kodumaise kvalifikatsiooniturniiri käigus, kus kohtusid võistkonnad Marie Turmann/Harri Lill ja Kristine Lill/Martin Lill. Võitudega 2:1 tagas pääsu mängudele võistkond Marie Turmann/Harri Lill.

Curling on rahvusvaheliselt üks kõige kiiremini kasvavaid talispordialasid. Tegemist on olümpiaalaga, mida saavad harrastada väga erineva vanuse ja füüsilise ettevalmistusega inimesed. Mängu saavad harrastada ka liikumispuudega inimesed. Curlingut on võimalik harrastada nii perekeskselt, kui ka kolleegidega töölt. Eestis saab curlingut mängida regiooni parimaid tingimusi pakkuvas Tondiraba jäähallis. Curlingu hooaeg kestab Eestis mai lõpuni.

MK-etappide edetabeleid on võimalik näha siit.