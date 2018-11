Eesti curlingunaiskond sai üliolulise võidu ning jahib poolfinaalipiletit

Koduse EMi viies päev algas Eesti curlingu naiskonna jaoks olulise võiduga Poola üle, kus võitja selgus alles lisavoorus. Eesti naiskonna kapten Marie Turmann tunnistas mängu kommenteerides, et võit ei tulnud täna kergelt. “Mäng Poola vastu oli raske, nagu oligi arvata, kuid jäime rahulikuks ja ootasime oma võimaluse ära, et saada punkte. Lisavoorus tegime kõik endast oleneva, et võita punkte ning see õnnestus hästi,” ütles Turmann.

Eesti naiskonna esmaseks eesmärgiks on jõuda B grupis nelja parema hulka, et pääseda edasi play-off'i, kuhu pääseb neli paremat võistkonda. Praegu ollaksegi oma grupis nelja võidu ja kolme kaotusega 4. kohal. “Endiselt peame kaks järgnevat mängu võitma, et saada poolfinaali, seega ei saa loorberitele puhkama jääda, vaid ikka täiskäiguga edasi,” kommenteeris Marie Turmann.

Praeguseks on poolfinaalidesse kvalifitseerunud Norra ja Türgi, mõlemal võistkonnal on seitsmest peetud mängust kirjas kuus võitu ja üks kaotus.

Täna pealelõunal kohtub Eesti naiskond Slovakkiaga ning homme ootamas ees kvalifikatsiooni viimane mäng Hispaania vastu.

Naiste B grupi edetabel (võidud/kaotused):

1. Norra 6/1

1. Türgi 6/1

3. Inglismaa 5/2

4. Eesti 4/3

5. Hispaania 3/4

5. Ungari 3/4

5. Leedu 3/4

5. Poola 3/3

9. Sloveenia 1/6

9. Slovakkia 1/6

Eesti naiskonnas mängivad Liisa Turmann, Erika Tuvike, Heili Grossmann, Kerli Laidsalu ja kapten Marie Turmann. Võistkonna treener on Nicole Strausak (Šveits).