Eesti curlingunaiskond pidi EMi avamängus tunnistama Inglismaa paremust

Eestlannade esimeses mängus ei realiseerunud mitmed võimalused punktideks ning väikesed eksimused ei lubanud naiskonnal soovitud mängustrateegiat ellu viia. Koondise treeneri Nicole Strausaki sõnul on ees veel pikk nädal ja areeni tundmaõppimine võtab aega. "Areeni jääl mängimine erineb tavalisel curlinguväljakul mängimisest ja me peame uute tingimustega veel harjuma. Võtame asju samm sammult, kogu võistlus on alles ees."

Eesti võistkonna kapten Marie Turmann ütles, et kuigi eksimused ei lubanud kõike soovitut ellu viia, on saadud väärtuslik kogemus. "Õpime oma vigadest ja võtame need järgmistes mängudes arvesse," lubas Turmann.

Homme hommikul mängib Eesti naiskond Türgiga ja õhtul Norraga. Eestit esindavad Euroopa meistrivõistlustel Liisa Turmann, Erika Tuvike, Heili Grossmann, Kerli Laidsalu ja kapten Marie Turmann.

B-grupi mängud toimuvad iga päev ning parimad selguvad 23. novembril.