Eesti curlingumeeskond tuli Lätis toimunud MK-etapil teiseks

Võistluse finaalis pidi Eesti meeskond tunnistama soomlaste paremust tulemusega 8:4.

Meeskonna kapten Harri Lill sõnas, et kuigi võitu ei õnnestunud sel korral saavutada, oli tegemist olulise ettevalmistusturniiriga eelseisva EMi eel. “Peame oma mängule andma veel viimase lihvi ning tegeleme nii mängu tehnilise, taktikalise kui ka vaimse poolega. Samas on hea meel, et koostöö toimib meil jääl järjest paremini ning see on curlingumängus ülimalt oluline. Eelseisval EMil mängime kodupubliku ees ning kindlasti on see meile tugevaks toetuseks ja motivatsiooniks, kuid samas ka suureks vastutuseks, sest tahame kodupublikule näidata oma parimat mängu. Ettevalmistus käib täie hooga ning järgmisel nädalavahetusel ootab meid ees järgmine turniir Tšehhis, mis on viimane ettevalmisturniir enne kodust EMi,” kommenteeris Lill.

Rahvusvahelisest curlinguvõistlusest World Curling Tour Latvian International Challenger võttis osa 13 võistkonda. Võistlus kuulub World Curling Tour võistluste sarja, kus võistkondadel võimalik teenida maailma edetabeli punkte.

Eesti meeskonnas mängisid Karl Kukner, Ingar Mäesalu, Tanel Toomväli ja kapten Harri Lill ning samas koosseisus mängib võistkond ka eelseisvatel Euroopa meistrivõistlustel. B tugevusgrupis kohtub Eesti meeskond Tšehhi, Hispaania, Prantsusmaa, Ungari, Läti, Slovakkia ja Türgi esindustega.