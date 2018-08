Eesti curlingumängijad alustasid hooaega Šveitsi treeneri juhendamisel

Eesti Curlingu Liidu presidendi Rainer Vakra sõnul on algav hooaeg Eesti curlingu jaoks ajalooline. “Alaliidul ja Eesti curlingumängijatel on sel hooajal panused ülimalt kõrged. Meil avaneb erakordne võimalus tõestada, et Eestist on saanud nii Euroopa kui ka maailma mõistes arvestatav curlinguriik ning sellega kaasnev vastutus on nii alaiidul kui ka mängijatel väga suur,” ütles Vakra.

Eesti curleritel oli võimalik arendada mänguoskusi Šveitsi PeakCurl’i curlingukooli peatreeneri Martin Stucki juhendamisel. Maineka treeneri juhendamisel keskendusid Eesti mängijad eelkõige mängu tehnika lihvimisele ja analüüsile.

Eesti üks parimatest curlingumängijatest Harri Lill kommenteeris, et välistreenerite tugi on Eesti sportlaste jaoks väga oluline. “Sel hooajal toimub Eestis mitu rahvusvahelist turniiri ning meie mängijad saavad oma oskused proovile panna maailma tugevaimate curlingumängijate vastu. Võtame ettevalmistust väga tõsiselt, sest eesmärgiks on mängida nagu võrdsed võrdsetega. Isiklikult ootan aga sellest hooajast võimalust esindada Eestit novembris toimuval EMil,” sõnas Lill. Eesti mees- ja naisvõistkonnad mängivad EMil B divisionis ning osalevad võistkonnad selguvad kodumaise kvalifikatsiooniturniiri käigus, mis algab 5. oktoobril.