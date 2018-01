Eesti curlingu naisjuuniorid asuvad võistlema MM-pääsme eest

Eesti naisjuunioride koondis asub täna võistlema pileti eest curlingu juunioride maailmameistrivõistlustele. Tiitlivõistluse kvalifikatstsiooniturniiril võistlevad Eesti naised 22 võistkonna vastu.

Kvalifikatsiooniturniir toimub alates tänasest põhjanaabrite juures Lohjas ning Eesti kohtub B-grupis Soome, Läti, Poola, Hispaania, Sloveenia ja Türgi naiskondadega.

Eesti Curlingu Liidu presidendi Rainer Vakra sõnul esindavad Eestit tublid ja motiveeritud noored curlingumängijad. “Eesti curlingus on toimunud põlvkondade vahetus ning noore curlingupõlvkonna kasvamine on meie jaoks võtmetähtsusega. Rahvusvahelise võistluskogemuse saamine on noortele mängijatele ülitähtis ning soovin meie noortele sportlastele kindlaid viskeid, õigeid otsuseid, tugevat võistkonnavaimu ja ka sportlikku õnne!” sõnas Vakra.

Eesti juunioride koondisesse kuuluvad Triin Madisson, Kristin Laidsalu, Britta Sillaots, Karin Vahi ja Gerli Kägi. Võistkonna treeneriks on Eesti tunnustatud curlingutreener Erkki Lill. Täna kohtub Eesti naisjuunioride koondis oma esimeses mängus Sloveenia naiskonnaga kell 20.00.

Kokku võtab juunioride MMi kvalifikatsiooniturniirist osa 45 juunioride võistkonda kogu maailmast, neist 22 naiste ja 23 meeste arvestuses. Turniiri kolm parimat võistkonda nii meeste kui naiste arvestuses kvalifitseeruvad curlingu juunioride MMile, mis toimub märtsis Šotimaal.

Alagruppidest edasipääsejad selguvad 9. jaanuaril ning turniiri võitjad 10. jaanuaril.