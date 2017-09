Eesti curling avab hooaja rahvusvahelise turniiriga

Eesti Curlingu Liit avab täna uue hooaja rahvusvahelise turniiriga “CCT Tallinn Season Starter”, mis toob Eestisse 10 võistkonda 7 riigist.

Eesti curling alustab tänavu 17. hooaega ning uuel hooajal toimub Eestis erakordselt palju rahvusvahelisi võistlusi, millest 4 turniiri kuulub ka Curling Champions Tour võistluste sarja, kus võistkondadel on võimalik teenida maailma edetabeli punkte. Uuel hooajal on oodata Eestisse võistlema nii valitsevaid maailmameistreid segapaarides kui ka tulevastel olümpiamängudel osalejaid. Kaks turniiri korraldatakse spetsiaalselt segapaaridele ning üks meestele ja naistele.

“Eesti curlingu hooaeg algas Marie Turmanni ja Harri Lille võiduga kõrgetasemelisel curlinguturniiril Uus-Meremaal ning see tõestab taas, et Eestis mängitakse maailmatasemel curlingut. Sellel hooaajal korraldame Tallinnas 9 rahvusvahelist võistlust ning see on meie tiimidele väga hea võimalus panna oma oskused proovile tugevate vastastega ligemale 20 riigist,” rääkis Eesti Curlingu Liidu juhatuse liige Fred Randver.

Ka hooaja esimene CCT Tallinn Season Starter võistlus on rahvusvahelise Curling Champions Tour võistluse etapp ning Eestisse saabuvate meeskondade tase on väga kõrge. Riikidest on esindatud Läti, Rootsi, Šotimaa, Šveits, Taani, Venemaa ja Eesti. Eestist osaleb 2 võistkonda.

CCT Tallinn Season Starter toimub Tondiraba jäähallis tänasest kuni 3. septembrini, võistlus toimub kolmel rajal ning kahes grupis.

Võistlust toetavad Tallinna linn, Hasartmängumaksu Nõukogu, Kultuuriministeerium.

Curling on rahvusvaheliselt üks kõige kiiremini kasvavaid talispordialasid. Tegemist on olümpiaalaga, mida saavad harrastada väga erineva vanuse ja füüsilise ettevalmistusega inimesed. Mängu saavad harrastada ka liikumispuudega inimesed. Curlingut on võimalik harrastada nii perekeskselt, kui ka kolleegidega. Eestis saab curlingut mängida regiooni parimaid tingimusi pakkuvas Tondiraba jäähallis. Curlingu hooaeg kestab Eestis mai lõpuni.