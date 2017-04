Eesti alistas curlingu segapaaride MM-il Horvaatia

Curlingu segapaaride MM-il Kanadas alistas Eesti duo Erkki Lill ja Maile Mölder tänases avamängus autsaideri Horvaatia 8:3.

Eestlastel on nüüd tabelis kaks võitu ja kaks kaotust, millega jagatakse kolmandat kohta. Täna hilisõhtul (Eesti aeg 23.30) mängib Eesti veel ka liidri Lätiga.

Meie lõunanaabritel on A-alagrupis täisedu ehk 5 võitu, Ungaril on teisena 3 ning Valgevenel, Soomel, Eestil ja Jaapanil võrdselt 2 võitu. Brasiilial on siiani üks võit, Horvaatia on kaotanud kõik matšid.

Eesti kaotas esimestes matšides Brasiiliale ja Soomele, eile avati võiduarve Valgevene vastu.

Alagrupist pääseb edasi kolm esimest, lisaks parim neljanda koha tiim. Seitse olümpiakohta jagatakse välja mulluse ja tänavuse MM-i tulemuste põhjal. Eelmisel aastal sai Eesti kuuenda koha.