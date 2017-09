Doktor Mihkel Mardna annab Kelly Sildaru vigastuse osas väga konkreetse nägemuse

Eesti spordisõpru on tabanud ehmatav uudis Kelly Sildaru vigastusest. Meie peamine lootus PyeongChangi taliolümpiamängudel on põlvevigastusega teadmata ajaks treeningutest ja võistlustest eemal.

Sildaru on teel Uus-Meremaalt koju, et siin teha kõik vajalikud uuringud täpse diagnoosi saamiseks. Sellest lähtuvalt saab paika panna edasise kava.

Kelly Sildaru põlve 2013. aastal opereerinud doktor Mihkel Mardna ei hakka vigastuse tõsiduse üle spekuleerima, kuid sõnab väga tähendusrikka lause: "Juhul kui on tegemist põlve eesmise ristatisideme rebendiga, mis vajab kirurgilist sekkumist, siis vähem kui poole aasta pärast toimuvatel olümpiamängudel võistlemine on välistatud."

Jääb loota, et kõige hullem stsenaarium Kellyt ei ähvarda. Esmase info põhjal saab ta ortoosi toel oma jalal liikuda. Ent see pole mõistagi garantii, et põlv kirurgilist sekkumist ei vajaks.