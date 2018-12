DELFI VIDEO | Saskia Alusalu emotsionaalses intervjuus: olen lapsest saati seda galat vaadanud ja kõiki neid sportlasi imetlenud

"Ma ei oska isegi sõnadesse panna, kui palju see mulle tähendab. Olen lapsest saati seda galat vaadanud ja imetlenud kõiki neid sportlasi. Täna siin seista on väga uhke tunne," ütles Pyeongchangi olümpial 24. veebruaril ühisstardiga sõidus neljanda koha saanud Alusalu Delfile ja Eesti Päevalehele.

Alusalu tunnistas, et kuigi ta sai oma võidust teada alles siis, kui Kaido Höövelson Saku suurhalli laval tema nime ümbrikust välja võttis, siis oli tal juba üritusele tulles autos kõne valmis mõeldud.

"Olen südamest tänulk kõikidele hääletajatele ja kõigile, kes on soovinud häid soove, tulnud kaubanduskeskuses kallistama või autoaknast õnne soovinud. Ma ei tea, kuidas see niimoodi on läinud," jätkas ta.

"Aga kui ma saan sõnumeid, et inimesed läksid minu pärast trenni või ostsid minu pärast uisud, siis ma tõesti ei tea, mida rohkemat ma saaksin rahvale anda. Kuid mul on veel palju tööd teha, sest mul on veel palju sees, mida inimestele pakkuda!"

